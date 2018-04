Hiigeltehing Jaapani ja USA sõjatöösturi vahel võib sünnitada seninägematu hübriid-sõjalennuki

Väljaande Reuters poolt kogutud andmete põhjal on Jaapani kaitseministeerium kohtunud juba mõnda aega vaikselt mitmete suurte sõjatöösturitega nagu Boeing ja Lockheed Martin, et arutada Jaapani esimese varghävitaja loomist.

Mitme allika sõnul on aga Lockheedi esindajad käinud juba Jaapani ametnikega kohtumas ja lubanud neile hävitajat, mis oleks hübriid USA senistest parimatest hävituslennukitest F-22 ja F-35. Mõlemat toodab Lockheed ise. Uus lennuk peaks oma võimekuselt ületama aga mõlemad.

Kuidas selline lennuk sündida võiks, on hetkel raske öelda, sest USA võimud on seadusega keelanud F-22 sees kasutatava tehnoloogia eksportimise. Seega peaks saama Lockheed USA valitsuselt eriloa ja praegu pole sugugi selge, et nad selle saada võiks.