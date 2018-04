Euroopas tuleb müüki maailma esimene 8K televiisor

Televiisor kannab nime LV-70X500E ning selle ekraanile mahub lausa 33 miljonit pikselit, ehk resolutsiooniks on sellele 7680x4320 pikselit. See on neli korda enam kui 4K televiisoritel ja 16 korda rohkem kui Full HD teleritel.

Selline resolutsioon tähendab, et televiisori 70-tollise ekraani pikslitiheduseks on 125 ppi. Inimsilm sellisel ekraanil üksikuid piksleid enam ka üsna lähedalt vaadates näha ei suuda.

Uus standard toob kaasa ka selle, et teleril on koguni kaheksa HDMI- sisendit, neist neli on tavalised 2K ja 4K pordid ülejäänud neli 8K omad. Fotosid saab ekraanile kuvada jätkuvalt ka USB-liidese kaudu.

Kusjuures, oluline on tähele panna, et selles seadmes ei ole sees TV-tuunerit, mis tähendab, et Eestis televiisorina kasutamiseks tuleb omada näiteks Telia või Elisa digiboksi

Mis puutub värvidesse, siis Sharpi teatel suudab ekraan kuvada 79 protsenti värvimustri standardist (ITU-R BT.2020). See kõik ei tähenda mitte ainult pildi teravust vaid peaks kaasa tooma eelkõige pildi ülima loomulikkuse.

Sascha Lang FOTO: Aivar Pau

Ettevõtte Euroopa üksuse müügi- ja marketingi asepresidendi Sascha Lange sõnul võivad paljud küsida, miks on vaja nii kvaliteetset kuvarit, kui meile pakutav sisu ei ole mõnikord isegi HD-kvaliteedis.

Üheks põhjuseks on tema sõnul kindlasti see, et see võimaldab meil kodus omada suurema ekraaniga televiisoreid ilma pildi kvaliteedis kaotamata.