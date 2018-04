Ja nüüd Huawei mobiilist, mida eestlased tegelikult ostma hakkavad

Hetkel on mobiilimaailmas enim laineid löömas Hiina tootja Huawei oma mudeliga P20, mille Pro-versioonil on muu vinge tehnika ja tarkvara kõrval kokku lausa neli objektiivi. See tunneb ära ka ligi paarkümmend eri liiki objekti ja kohandab sellest lähtuvalt ka automaatselt kaamerasätteid.

Palju vähem, tegelikult peaaegu üldse mitte on räägitud aga versioonist, mis kõigi märkide järgi kõige tõenäolisemalt Eestiski müügitoppidesse jõudma hakkab See telefon on Huawei P20 Lite.

Miks ma seda väida? Vaatan näiteks Elisa märtsikuu müüginumbreid ja selle esikümnes ei leia me mitte ühegi Huawei mobiili põhiversiooni - on vaid P10 Lite, P9 Lite mini ja P9 Lite. Need on odavamad, lihtsakoelisemad ja veidi nõrgemate tehniliste näitajatega versioonid.

Võtsin selle mudeli mõneks päevaks testida, võrdlesin seda enam kui kaks korda kallima Pro mudeliga ja jõudsin järeldusele, et eestlane on teinud oma seniseid oste tehes imeõige otsuse. Ostja on tark, isegi kui ta selleks on pidanud Lätti sõitma.

Välimuselt on P20 lite isegi rohkem iPhone X-i moodi, kui kallimas versioonid. Ikka tasapinnast väljaulatuv (ja laual seadme kõikuma panev) duubelkaamera tagakülje ülaosas, ikka sõrmejäljelugeja keskel, peaaegu mõõdetult sama nurgakumerused ja «sälk» ekraani ülaosas. Ma ei imestaks, kui isegi tagakülje peegeldus täpselt sama poleks.

USA Huawei mobiile oma turule ei võta, väidetavalt turvakaalutlustel. Tundub, et hiinlased on ehitanud kättemaksuks kogu mujal maailmas müümiseks iPhone’i klooni. Huawei pole teinud ka saladust, et Apple on esimene, kellest soovitakse mobiilimaailma turuosas esimesena mööda panna ja Samsungi järel teiseks tõusta.

Kui rääkida P20 Lite tehnilistest omadustest, siis tavalise telefonikasutaja vajadused täidab see päris kindlasti ära. Ainult iOSi asemel on Android ja sellele on peale ehitatud Huawei enda kasutajaliides EMUI.

Näiteks ekraan. Suurus korralik: 5,84-tolli. Resolutsioon FHD+: 2280x1080 pikselit. Retina ekraani, pikslitihedus on 432 ja kontrastsuse suhe 1500:1. Kokkuvõtvalt: täiesti korralik ja terav ekraan.

Telefonil on 16 MP esikaamera ja 16 MP+2MP kahekordse läätsega tagakaamera. Bokeh-efektiga pilte saab teha nii esimese kui tagumise kaameraga. Pildid tulevad täiesti korralikud, üks majapilt Postimehe rõdult näiteks:

FOTO: Aivar Pau

Kaameraga saab teha ka aeglustatud videod ning olemas on profirežiim.

Kiirlaadimine on olemas, RAM on 4 GB ja salvestusmahtu kas 64 või 128 GB – tublid keskmised näitajad mõlemad.