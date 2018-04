CIA asendab spioone robotitega

Agentuuri tehnoloogiaarengu asedirektor Dawn Mayerriecks teatas pühapäeval Florida luurekonverentsil, et CIA kohandub uue maastikuga, kus peamine vastane on masin ja mitte välisagent.

Pärast konverentsi CNNile antud usutluses ütles Mayerriecks, et teised riigid on tehisintelligentsi (AI) kasutanud vaenlase agentide jälgimiseks kasutanud aastaid. Ta kirjeldas, kui suurtes raskusest on inimagentidel varjata oma identiteeti digitaalse jälgimise ja sotsiaalmeedia ajastul.

Tänapäeva maailm olevat muutunud spioonide jaoks ebasõbralikuks keskkonnaks ning objektide füüsiline jälgimine pole lihtsalt enam vajalik.

Kuid CIA ei anna alla ja on muutumas. Selle asemel, et saata oma agente kõikjale maailma, on nüüd keskendutud arvutitele, mis suudaksid samu ülesandeid täita märksa tõhusamalt. Tegelikult on sellega tegeletud juba aastast 1984, mil valminud dokument kirjeldab aasta varem loodud AI juhtrühma ülesandeid – nähtust, mida kogu inimkond pidas sel ajal veel kinolinalt pärinevaks fiktsiooniks.

Spioonide peamine probleem – kuidas olla nähtamatu – ei kao kuskile ka uuel ajastul. Muutunud on lihtsalt vastane. Kui inimesi sai edukalt ära petta võltsdokumentide ja luuletamisega, siis nüüd suudavad jälgimiskaamerad tuvastada üksikuid isikuid ka tohututest rahvamassidest. Mayerriecksi sõnul on selline võimekus olemas hetkel ligi 30 riigil ning tõi hea näitena Singapuri ning see on loonud vajaduse uurida, kuidas petta ära selliseid süsteeme.

Lisaks on luureagentuuridele abiks WiFi ja digitelevisiooni võrgud. CIA esindaja teatel on agentuuris töös koguni 140 erinevat AI-projekti. Näiteks ühes raskesti ligipääsetavas pealinnas on loodud süsteem, mis kombineerib omavahel tänavavaated, masinõppeprogrammid, tehisintelligentsed algoritmid ja turvakaamerad.