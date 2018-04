Tänapäeval ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel pole Gmaili postiaadressi. Pole ka ime, tänu oma funktsionaalsusele ja kättesaadavusele on see tänu Google’i enda kergele survele saavutanud globaalse ülekaalu elektronposti ehk emailide maailmas. Tavakasutajad aga ei pruugi teada, et on olemas mitmeid rakendusi, mis muudavad selle meiliteenuse kasutamise veelgi sujuvamaks ja tõhusamaks, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.