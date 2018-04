Veebi lekkis 215 000 Eesti kasutaja parooliga andmebaas

Eesti kasutajate andmed pärinevad kokku 1,4 miljardi konto seast, mis on aastatel 2004–2017 lekkinud ligi 250 erinevast e-teenustest ja ettevõttest. Andmebaasi looja sõnul pärinevad need juba varem keskkondades LinkedIn, Yahoo ja Dropbox lekkinud kasutajaandmetest.

Kuigi need kontod on poolavalikult internetis ringelnud juba tükk aega, on üks aktivist nüüd eraldanud kontod riigipõhiselt ühele veebilehele, et oma sõnul pöörata tähelepanu paroolide turvalisusele.