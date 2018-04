Ärevusepilv nimega GDPR Eesti ettevõtete kohal

Andmekaitse inspektsiooni spetsialistid ütlevad, et kui andmete töötlemisega on ettevõttes juba varasemast kõik korras, ettevõte teab, milliseid andmeid, mis eesmärgil ja millisel õiguslikul alusel ta kogub ning kasutab, siis suuri muutusi vaja ei olegi. Kui aga ettevõttel on andmed korrastamata ning ta ei suuda tagada nende turvalisust, on uuendusi nüüd kindlasti vaja.