Nutitelefon on üks suurimaid leiutisi kogu inimkonna ajaloo vältel, kui vaid mõelda, milliseid võimalusi see meile pakub. Ning suure tõenäosusega see tähtsus kasvab aja jooksul veelgi, kuni selle seadme vahetab välja midagi hoopis uut ja ootamatut. Paraku pole okasteta roose ning nõrgemat sorti inimvaim võib hõlpsalt paeluvast nutiseadmest sõltuvusse sattuda. Olgu siis tegu noore või vanaga. Kui tunned, et ka su nutiseade kipub kontrolli alt väljuma, siis allpool pakume mõningaid nippe, kuidas taas oma elu peremeheks saada ning nurjatule nutiseadmele tema koht kätte näidata, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Autorooli istudes pistke oma nutiseade hoopis pardalaekasse. Kui aga see ei õnnestu, siis Android- ja Windows-telefonidel on spetsiaalsed autosõidurežiimid, mis lülitavad telefoni hääljuhtimisele ning iOS’il on spetsiaalne Do Not Disturb (Mitte häirida)-režiim, mida on sõidu ajaks ülimalt lihtne sisse lülitada.