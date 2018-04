Uue telefoni, tahvli või arvuti ostmine võib peavalu tekitada nii tavakasutajale kui asjaarmastajale. Kas valida Android või iPhone? Kui palju megapiksleid peaks kaameral olema? Mis vahe on telefoni mälul ja põhimälul? Kõige kindlam on läbi astuda oma operaatori juurest või muust meelepärasest tehnoloogiapoest, kuid kui tahad enne ise rahulikult maha istuda ja mõelda, siis võiksid läbi kaaluda järgnevad punktid, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kas kasutad telefoni peamiselt helistamiseks, töötamiseks või millekski muuks? Kui loed telefonist palju uudiseid, suhtled läbi sõnumite, vaatad filme või YouTube’st videoid ning saadad kõvasti meile, siis seda kõike on mugavam teha suuremalt ekraanilt. Kui kasutad telefoni palju mängimiseks, siis lisaks suurele ekraanile võiks oluline olla ka stereoheli ehk kahe kõlari olemasolu. Kui aga teed palju trenni ja spetsiaalset spordikella osta ei soovi, siis treeningute jälgimiseks on mugavam kaasas kanda hoopis kompaktset telefoni.

Kaamerafunktsioon ja -kvaliteet saab hoopis uue tähtsuse kui oled näiteks värske lapsevanem ning tahad jäädvustada lapse igat liigutust ja näoilmet. Õnneks on kaamerad läinud nii heaks, et isegi kahe kaameraga telefonid ei ole enam mingi uudis, sest müügil on juba telefone, millel tervelt kolm kaamerat.

Kui varem tähendas soodsama hinnaklassi telefoni ostmine, et üsna suuri järeleandmisi tuli teha näiteks kaamerakvaliteedis, telefoni sisemälu suuruses või kiire interneti võimekuses, siis nüüd on kvaliteedilõhe kallite ja soodsamate telefonide vahel kõvasti kokku kuivanud. Järeleandmisi tehniliste näitajate osas tuleb küll teha ka praegu, kuid tänu protsessorite, kaamerasensorite ning akutehnoloogia arengutele ja efektiivsuse paranemisele, on nende silmatorgatavus reaalses kasutuses tihti olematu ning märgatav ainult paberil. Head keskmise hinnaklassi telefonid on näiteks iPhone SE, Samsung Galaxy A5, Huawei P20 Lite.