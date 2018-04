Eestis oli möödunud aastal rekordkogus küberjuhtumeid

Põhjused juhtumite taga on väga erinevad – seadmerikkest ja inimlikust eksimusest pahatahtliku tegevuseni. Nagu varasematel aastatel, on kõige sagedamini endiselt tegu kõikvõimalikku pahavara levitavate veebidomeenide ja e-kirjadega.

Mis puutub ID-kaardi turvaprobleemi, siis leidis Peterkop, et see ID-kaardi päästmine kasulik kriis.

«Meil on praktiline ja omal nahal läbi elatud kogemus, et saame oma digitaalse ühiskonna kaitsmisega hakkama. ID-kaardi ja e-teenuste kasutamine on jätkunud nagu enne kriisi, inimeste usaldus e-teenuste vastu on säilinud. Kogu ühiskond mõistab paremini küberohtude olemust ja seda, missugune on nende võimalik mõju harjumuspärasele eluviisile,» ütles Peterkop.