Kaks Eesti perearstikeskust langes lunavaranõude ohvriks

«Meie õppetund on see, et teeme regulaarselt koopiaid välisele seadmele ja kindlasti eraldame selle pärast koopia tegemist ka arvutist. See on ainus hea lahendus, kuidas ennast kaitsta,» ütles ta. «Meie seisukoht on, et selliseid andmeid ei peaks perearstikeskuses füüsiliselt üldse säilitama – see on perearstidele liiga suur vastutus.»