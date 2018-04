Apple Watch 1, Huawei Watch 2, Samsung Gear S3, Fitbit Charge, Polar A370 – aktiivsusmonitoride ning nuti- ja spordikellade valik on läinud nii suureks, et omale järgmise nutika ajanäitaja leidmine võib osutuda ootamatult suureks peavaluks. Milline siis ikkagi valida? Võtame lähema vaatluse alla spordikella Garmin Vivoactive 3 ning vaatame, kas see võiks täita kõik spordi- ja nutivajadused, et saada sinu järgmiseks targaks randmekaunistuseks, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.