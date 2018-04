Omavalitsusjuht: kaamerahäkkerid kasutasid ära uuendamata tarkvara

«Tõenäoliselt võis see juhtuda selle pärast, et on jäänud kaameratele ja salvestitele tarkvarauuendused tegemata – õpitakse ikka läbi kogemuste,» ütles Postimehele Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Joel Jesse.

«Tänaseni ei olnud meieni Teie poolt kirjeldatud informatsiooni jõudnud, et keegi on nendesse sisse tunginud või kahjustanud nende kaamerate toimimist. Projekt on tänaseks lõppenud ning HOL on kaamerad kõigile Harjumaa omavalitsustele juba 2016. aastal üle antud, kes projektis osalesid,» märkis Jesse. «Me loodame, et tulevikus sellised muresid nende kaameratega enam ei esine, kuna läbi kogemuse on kindlasti tõusnud omavalitsuste teadlikus nende haldamisel.»