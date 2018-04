Euroopa loob 5G koridore, Baltimaad alles mõtlevad

Peagi reaalsuseks saav uue ajastu 5G võrk on isejuhtivatele autodele hädavajalik, kuna võimaldab väga suuremahulist ja kiiret andmevahetust ning üliväikest latentsust, et autode reageerimisaeg oleks sündmustele hetkeline. Selline sidemetase ei tohi katkeda ka riigipiiride ületamisel.

Nii on 5G testkoridorid loonud juba Prantsusmaa, Saksamaa ja Luksemburg Metzi ja Merzigi vahel, Norra, Soome ja Rootsi on teatanud E8-nimelise koridori loomisest Tromsost Ouluni ning E18 koridori rajamisest Helsingi, Stockholmi ja Oslo ühendamiseks. Eindhoveni nimelise 5G koridori loomisest Rotterdami, Antwerpeni ja Eindhoveni vahele on teada andnud Holland ja Belgia.

FOTO: EK

Värskelt teatasid Hispaania ja Portugal selliste koridoride loomisest Vigo ja Porto ning Evora ja Meride vahele. Isegi Bulgaaria, Kreeka ja Serbia töötavad koridori loomise nimel marsruudil Thessaloniki – Sofia – Belgrade. Lõpuks teatas ka Itaalia, et loob sellise koridori ülitiheda liiklusega marsruudil Tirol-Südtirol-Trentino.

Euroopa Komisjon on selliseid projekte lubanud toetada 50 miljoni euroga ning eesmärgiks on 5G koridorid reaalsuseks muuta 2020 aastal.

Miks ei ole nimekirjas aga Eestit, Lätis ja Leedut? Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastusest selgub, et aruteludest pole veel eriti kaugemale jõutud.

«Sel teemal on diskussioon praegu käimas, aga oleme alles täiesti esimeses etapis. Eesti riik on nii Läti ja Leeduga parasjagu arutamas, kas 5G koridori loomine oleks vajalik. Kui kõikide osapoolte huvid ja võimalused on selgunud, siis saame edasi planeerida,» selgitas ministeeriumi esindaja Emilie Toomela Postimehele.