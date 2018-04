Telekomiettevõtte juht: kõigele vaatamata jääb internet üleilmseks võrguks

Mõned jurisdiktsioonid on läinud ka samm kaugemale ning on tegelenud sellega, et blokeerida saite, mis on seotud meediakanalitega, mille tegudes kahtlustatakse poliitilist motiveeritust. Vaba ajakirjandus on pikka aega olnud päevakajaline teema, nii televisioonis, raadiouudistes ja ajalehtedes kui ka veebimeedias. Ma ei usu, et see arutelu oleks põhimõtteliselt muutunud, vaid pigem jõuavad reguleerimismeetodid internetile järgi, võimaldades taastada kontrolli professionaalse ja sotsiaalmeedia üle.