Euroopal on mõõt täis: digiplatvormid tuleb kontrolli alla saada

«Minu arvates on punased jooned ületatud,» ütles sel nädalal Euroopa parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni asejuht Anna Maria Corazza Bildt viidates Facebooki ja Gambridge Analytica juhtumile ning desinformatsiooni levikule.

Gambridge Analytica sarnased juhtumid on saanud aga võimalikuks vaid seetõttu, et Euroopa Liidus kehtivaid norme pole järgitud, selliseid digiplatvormidele kehtivaid üldnorme siin polegi või ei suuda liit nende täitmist jälgida. Sellised asjad lihtsalt juhtuvad ning parimal juhul viibutab avalikkus lihtsalt sõrmi. See on ka kõik, mingisuguseid sanktsioone ei järgne.

Nüüd on Euroopa Liidul kõrgeimal tasandil mõõt täis ning reeglid on tulemas.

«Meie kui seadusandjate roll on leida õige tasakaal vabaduse, privaatsuse ja turvalisuse vahel. Usaldus on aga hetkel peamine võtmesõna, kui räägime digtaliseerimisest,» ütles Corazza Bildt kolmapäeval Brüsselis toimunud digitaaltuleviku konverentsil.

Euroopa Komisjoni justiitsasjade direktoraadi juht Francisco Fonseca Morillo sõnul soovib loomulikult iga eurooplane nautida digirevolutsiooni toodavaid hüvesid, kuid samal ajal tahame me olla kindlad, et kõik siin kasutatavad tehnoloogiad tunnustavad jäägitult meie põhiväärtusi ja –õigusi.

Prantsusmaa digiasjade minister Mounir Mahjoubi hoiatas aga, et kui inimeste usaldus digiplatvormide vastu puruneb – kui tekivad näiteks järgmised segadused andmete kuritarvituste üle -, siis pöörab mingi osa neist varsti platvormidele, progressile ja tehnoloogiale lihtsalt selja.

«Kui me hävitame usalduse, võtab see aega 15-20 aastat, enne kui me need inimesed tagasi saame,» arvas ta.

Oma usaldamatuse tekke näide on välja käia ka Europarlamendi asepresidendil Evelyne Gebhardtil, kes sai alles hiljaaegu teate, et peab välja vahetama oma paroolid, kuna need on häkitud. «Ühelt poolt võttis see tublisti aega, teisalt tekitas see minus usaldamatust selle teenuse vastu,» ütles Gebhardt.

Aga kontroll, reguleerimine ja üha karmimad normid on vaid üks mündi üks külg. Omad õigused on ja peavad olema digiettevõtetel ja innovatsiooni allutamine liiga ahistavatele normidele pole kindlasti see, mida Euroopa praegu vajab.

Üks sellise seisukoha tulihingeine pooldaja on kahtlematult Euroopa parlamendi üks liberaalsemaid liikmeid Dita Charanzova. «Ülereguleerimine tapab innovatsiooni, ülereguleerimine piirab võimalusi» kõlab tema seisukoht.

Tema sooviks on hoopis vananenud reeglite kõrvaldamine ning nende asemel kogu Euroopas ühtselt kehtivate normide kehtestamine. 27 eri riigi normidega arvestamine on Charanzova sõnul tõsiseks takistuseks Euroopa ettevõtete eduloos – rahvuslikud takistused peavad kaduma.

«Me elame digirevolutsiooni ajajärgul ja me peame oma seadusi reformima, et need vastaksid uuele reaalsusele,» leiab Charanzova.

Paljuski sama meelt on parlamendi liige ja GDPR-i raportöör Jan Philipp Albrecht, kes leiab, et globaliseerumine, digitaliseerimine ja automatiseerimine on siin, et jääda, ning meie ainus võimalus on selle teadmisega elada ja töötada. Ning küsimus ei ole vaid usalduses tehnoloogia vaid ka demokraatia ja poliitikute vastu.