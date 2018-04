FOTO: shutterstock.com

Äppe sellisel kujul nagu me neid teame, pole ilmselt enam kauaks. Nende koha võtavad üle botid – intelligentsed olendid, teisisõnu robotid, kes istuvad chatis ja on seal selleks, et anda nõu, olles justkui personaalseks abiliseks. Nendega suhtlemine on natuke nagu Google’i kaudu otsimine, kuid lisaks on võimalus küsida täiendavaid küsimusi, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Oleneb, milleks bot on tehtud, saab sellega tellida takso, leppida kokku kohtumisi, saata e-kirju – võimalusi on lõputult. Kujutlege näiteks olukorda, kus majja on tunginud röövel ja telefonikõne hädaabisse tekitaks ohtlikult palju lärmi, kuid politsei on võimalik kutsuda hoopis Facebook Messengeri kaudu, kirjutades soovimatust külalisest.

Või siis soovides osta uut t-särki, selle asemel, et minna poodi või kodulehele, oleks võimalik kirjutada H&M-nimelisele kontaktile “Hei, soovin särki.” Seejärel küsib robot täpsustava küsimuse vanuse ja stiili kohta ning annab variandid, mille vahel valida. Jääb vaid sobiv välja valida ning hiljem pakiautomaadi juurde jalutada.

IGA ETTEVÕTE SAAB OMA TEENUSEST SPETSIIFILISE JUTUROBOTI LUUA

Arvestades ostujõuliseks saavat Y- ja Z-generatsiooni, kelle jaoks chattimine on loomulikum, kui helistamine, pole kahtlust, et sellist mugavat viisi teenuse- ja toodetepakkujatel klientideni jõuda, saadab edu. Iseasi, kas tulevik saab olema Facebookis, mis on juba praegu noorte jaoks vanainimeste kogunemiskoht. Seal on ema ja isegi vanaema – kindlasti mitte cool.