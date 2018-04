Video: maailma esimene projektoriga nutikell muudab käsivarre puuteekraaniks

Projektor kasutab kolme eri laserit: punane, sinine ja roheline ning interfaas on nähtav ka välitingimustes. Seadmel on neljatuumaline Qualcomm 1,2 Ghz protsessor, 786 MB RAMi, 4GB välkmälu ja 740 mAh liitiumioonaku. LumiWatchil on ka Bluetoothi ja WiFi võimekus ning Android 5.1 operatsioonisüsteem.

Samuti rõhutasid kella loojad, et tegu ei ole kindlasti veel praktiliselt kasutatava seadmega (käele kuvatav projektsioon on kaugel kvaliteetsest pildist), kuid tegu on esimese sammuga tarkade projektsiooniseadmete suunas. Kell on hetkel üpris kohmaka disainiga ja käele kuvatud pilt kipub olema kumeruste tõttu üpris moonutatud.