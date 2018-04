Müstiline otseülekanne: helidemaailm kilomeetri sügavusel ookeanipõhjas

Nimelt paigutas rühm Monterey Bay Aquarium Research instituudi (MBARI) teadlasi 900 meetri sügavusele ookeani põhjal eriti tundliku hüdrofoni, võimendab selle helisid ning pakub otsestriimi YouTube’i.

Instituudi teatel on hüdrofon paigutatud ligi 30 kilomeetri kaugusele Monterei Bay rannikust ja see on ühendatud kaablite abil veealuse observatooriumiga MARS.

«Kui me neid helisid esimest korda kuulasime, siis tundusid meile sedavõrd suurepärased, et tahtsime neid avalikkusega jagada. Mul on hea meel, et meil on lõpuks see võimalus,» ütles teadlane John Ryan.

FOTO: mbari.org

Enamik kuulajateni jõudvatest helidest sünnivad siiski sügavamal, kui hüdrofon ise asub. Mõned salvestised on välja pandud ka klippidena ning nii saab kuulata näiteks häälitsemas sinivaalu ja delfiine. Kuulda on ka vihmasabinat ja isegi maavärinat nii, nagu see kostab sügaval vees.

Näide: sinivaala hääl:

Mõned vaalad tekitavad aga nii madalaid helisid, et nende kuulamiseks on vaja väga häid kõrvaklappe või kõlareid.