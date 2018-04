Videod: Windows saab homme suure uuenduse

See on täiesti uus lahendus, mis annab Windows 10 kasutajale võimaluse minna arvutis ajas 30 päeva tagasi tagasi, et leida faile, mille kallal töötati samal päeval, eelmisel nädalal või isegi mitu nädalat varem. Kasutajad leiavad oma Windows 10 arvutit kasutades infot isegi selle kohta, mida nad tegid kasutades Microsoft Edge või Office 365 rakendusi kas iOS või Android seadmetel.

Teenuse aktiveerimiseks tuleb vajutada klahvikombinatsiooni Win+Tab, mis praegu avab kasuajale teenuse Task View. Nii on lihtne jätkata oma ammu pooleli jäänud töid mis iganes programmis. Kasutajatel on (näiteks privaatsuse huvides) võimalik Ajajoone teenus ka välja lülitada.

Focus Assist asendab senise rakenduse Quiet Mode ning aitab tähtsad tegevused tehtud saada ilma selliste segajatate nagu sotsiaalmeedia või muud teavitused. Lisaks on seda võimalik ajastada, nii et ta lülitab end igapäevaselt konkreetseks ajaks sisse.

Kui see teenus deaktiveerida, näeb kasutaja kokkuvõtvat märguannet kõige selle kohta, mis vahepeal juhtunud on. Teenuse saab aktiveerida ka eranditega – näiteks lasta läbi tulla märguannetel mõne konkreetse inimese sõnumite kohta.

Uuendatud dikteerimisvõimalus annab kasutajatele võimaluse vaid hääle abil märkmeid teha või tekste valmis kirjutada. Tuleb vaid vajutada klahvikombinatsiooni Win+H ja asuda rääkima. Seni käivitas see kombinatsiooni lihtsalt ekraaniklaviatuuri. Hea võimalus luua kiireid märkeid olukorras, kus käed on millegi muuga hõivatud.

Lisaks kuulutas Microsoft välja uued haldusvõimalused ja uuendused Microsoft 365 tööriistale, mis lihtsustavad IT juhtimist moodsas töökohas. Kõik uuendused võimaldavad IT juhtidel turvata ettevõtte varasid, muutes samal ajal lõppkasutaja jaoks Microsoft 365’e mugavamaks. Need uuendused on leitavad siit.