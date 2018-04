Video: Tesla juht kaotas load, sest sõitis autopiloodiga kõrvalistmel

39 aastane Bhavesh Patel jäi möödunud aasta 21. mail Hemel Hempsteadi lähedal kaasliikleja videole, kes postitas kurioosumi peatselt sotsiaalmeediasse. Patel väitis hiljem politseile, et Tesla on võimeline «imelisteks asjadeks». Samuti tunnistas mees, et tema on vaid «üks õnnetu, kes vahele jäi.»