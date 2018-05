e-Eesti perearsti rist ja viletsus: serverikast laua all ja andmed ei liigu

Ei mingeid keskseid tipptasemel kaitstud pilveteenuseid, ei mingeid ühtset perearstide infosüsteemi ja programmi, peaaegu puuduv andmete automaatne liikumine erinevate infosüsteemide vahel. On omaenda serverikast nurgas, mida aeg-ajalt mõni juhuslik IT-poiss üle vaatab, ja on väga halvasti liikuv info perearstide ja riiklike tervisesüsteemide vahel. Nii võib kokku võtta perearstide kirjelduse nende töövahendite hetkeolukorrast.

«Enamikul perearstidest on arvutis olevad andmed keskuse enda serveris kuskil laua all kastis ja on väga erineval tasemel see, kuidas keegi neid andmeid hoiab,» tõdes Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller.