Facebook muutub ka kohtinguäpiks, Tinderi aktsia kukkus kolinal

Uus lahendus tuleb BBC teatel välja peagi. «Facebookis on 200 miljonit inimest, kes on märkinud end vallaliseks, nii et selles osas on meil kindlasti midagi teha. Ja kui me oleme pühendunud mõistlike suhete loomisele, siis on see ehk kõige olulisem kõigest,» ütles Zuckerberg San Joses peetud F8-nimelisel Facebooki arendajate konverentsil.