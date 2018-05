Aivar Paul: kas e-residendid kasutavad Eestit vaid kehana raha liigutamiseks?

«E-residentide kehade puhul on väga tugev tunne, et need on loodud vaid raha liigutamiseks sihtturgude ja oma nö päriskodu vahel. Kogu reaalne «kapsakasvatus» - istikud, vesi, palgad – on kohalikus kehas,» tõdes Aivar Paul tänasel tänasel e-residentsuse seminaril.

Kui kogu see tegevus oleks Eesti kohalikus osaühingus, siis oleks Pauli sõnul Eesti pankadel oluliselt lihtsam oma hoolsuskohustusi täita. «Mida me praktikas näeme, on see, et e-residentide loodud osaühingutesse tahetakse tõsta vaid piirideüleseid finantside liigutamist, mille puhul pankadel ettevõtete taustast ülevaadet ei teki,» märkis ta.

Aivar Pauli hinnangul lükkab maailma pankadele avaliku sektori ülesandeid peale, kuid rahapesu tõkestamise tegelike probleemidega tegeletakse ka riigi tasandil vähe. «Fookuse peaks panema sinna, kus on suured summad ja kõrgema riskiga riigid,» arvas ta.

Ettevõtete taustakontrolli tegemine on tema hinnangul kaasajal täpselt muutunud ja riilifirmasid soositakse ka riiklikul tasandil. Ta tõi näitena nö superministeeriumi, mille hoone lõi tegelikult riiulifirma - OÜ 2Torni, mis loodi vaid kaks kuud enne ehituse algust.

Finantsinspektsiooni rahapesu tõkestamise valdkonna juht Andres Palumaa märkis samuti, et riiklikud institutsioonid on tervikpilti kaotamas.

«Riik ei tea enam, mis tema territooriumil ja haldusalas toimub. Tekkinud on väike identiteedikriis. See on valus, kuna seniste ülesannete täitmiseks ei ole enam instrumente. Ta ei tea, kes turul toimivad, mida nad teevad,» tunnistas Palumaa.

«Kui me näeme, ainult seda keha, mis turul tegutseb, ja ei midagi muud, siis hakkavad tekkima ka sisepinged. Küsimus on, et mida me siin üldse teeme, kui kogu tegevus toimub näiteks Saksamaa ja Lõuna-Korea vahel,» ütles Palumaa. «Küsimus on, kas meile jääb vaid statisti roll.»