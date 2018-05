Microsoft Eesti uueks juhiks sai Mart Mäe

Mäe on varem töötanud PwC’s, ta on aidanud juhendada muudatusi tarkvaraettevõtte CGI pakkumistes.

Ettevõtte teatel on Mäe peamistes eesmärkideks Microsofti pilveteenuste osakaalu suurendamine turul ning klientide edukas digitaliseerimine

«Microsoft teeb koostööd oma klientide ja partneritega ükskõik mis valdkonnast, aidates neil kiiremini areneda digitaalseteks ettevõteteks. Microsoft pakub võimalusi, mis aitavad lahendada ettevõtete raskusi ning murekohti ja see on põhjuseks, miks ma astun Microsofti ridadesse niivõrd suure põnevusega – et saaksin toetada Eesti organisatsioone nende digitaliseerumise teekonnal,» ütles Mäe.