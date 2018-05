Indrek Tibar: pank peab veenduma, et e-resident ei ole kurjategija

«Mõni nädal tagasi avaldas Postimees e-residendi tüüpilise profiili ja üldjoontes oli seal kolm tunnust: 30–40-aastane, meesterahvas ja ärikonsultant. Tekkis kahtlus, kontrollisin üle ja selgus, et täpselt samasugune näeb välja majanduskurjategija oma,» tõdes Indrek Tibar tänasel Finesto Advisorsi korraldatud e-residentsuse seminaril.

Tibari sõnul ei arva ta kaugeltki, et kõik e-residendid on kaabakad. «Kuid nende hulgas võib olla piisavalt pahasid – näiteks 10 protsenti – ja see võib meile tõsiseid probleeme valmistada,» ütles ta.

Tibar märkis, et tema andmeil on e-residentide loodud ettevõtete seas pärit 45 Iraanist, Liibüast kaks, Pakistanist 22, Süüriast 4, Afganistanist 24, Egiptusest 18.

«Ei taha kellelegi näpuga näidata, aga küsimus on, kas me suudame kindlaks teha, millega need ettevõtted tegelevad. Kas me teame seda, kas me saame sellest aru, kas me tahame panustada selle teada saamisse?» küsis Tibar.

Ta viitas võimalikele e-residentsusega seotud ohtudele saada osaliseks terrorismi rahastamisest ja võimalikest sanktsioonidest.

«Kas me ikka oleme täiesti kindlad, et Egiptuse 18 ettevõttes pole mitte ükski seotud Moslemi vennaskonnaga?» küsis Tibar. «See on see, mille peame selgeks tegema. Selles võiks veenduda ka Eesti riik.»