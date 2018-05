Maksuamet: e-residendid pole maksude tasumisega veel plussi jõudnud

«Kui me vaatame summaarselt enamtasutud ja tagasi küsitud käibemaksu, siis see tulem läheb negatiivseks,» ütles ütles maksu- ja Tolliameti infoturbejuht Tõnis Kuuse tänasel e-residentsuse seminaril.

Eesti ligi 30 000 e-residendist omab kehtivaid seoseid äriühingutega 6876. Seejuures neid äriühinguid, kus juhatuse liikmed on vaid e-residendid, on 4980. Neist omakorda 4473 on sellised ettevõtted, kus juhatuses on vaid üks inimene ja see on e-resident.