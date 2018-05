Kuuldused Cambridge Analytica surmast osutusid enneaegseks

«On kindlaks tehtud, et äritegevuse jätkamine ei ole enam mõistlik. Vaatamata Cambridge Analytica vankumatule kindlusele, et selle töötajad on käitunud eetiliselt ja seaduslikult, on meediakajastusest tingitud piiramisolukord peletanud eemale pea kõik firma kliendid ja varustajad.» Nii teatas CA emafirma SCL Elections oma eilseõhtuses avalduses ja lisas, et peatab viivitamatult igasuguse äritegevuse.

Portaal The Register on aga tuvastanud, et see «tegevuse lõpetamine» on vaid lühiajaline vahepaus, kuna dokumendid näitavad, et selle vastuolulise ettevõtte juhid on koondunud uude firmasse palju vähemtähendusliku nimega Emerdata Ltd.

Suurbritannia äriregistri andmeil on uue brändi taga oleva ettevõtte peakontor registreeritud täpselt samale aadressile mis SCL Elections. Suures osas on samad ka juhtkond ja investorid. Isegi ettevõtte tegevusalaks on nimetatud jätkuvalt andmetöötlus ja -majutus ning sellega seotud muud tegevused».

Näiteks määrati CA tegevjuht dr Alexander Taylor 28. märtsil Emerdata direktoriks. SCLi allettevõtete juht Julian Wheatland on aga Emerdata uus direktor. Isegi Cambridge Analytica loonud Robert Merceri tütred Jennifer ja Rebekah Mercer on Emerdatas töökoha saanud.

Kokkuvõttes paistab, et teated Cambridge Analytica sulgemisest pole ärikatastroof, vaid kerge marketinginõks.