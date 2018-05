IT-ettevõtte juht Eesti 200 manifestist: olen nõus

Hoopis suurem küsimus on tema sõnul aga see, kuidas meie e-riigi edasiarendamisest aru saadakse.

«Praegused teenused ja nende kasutatavus on suurel määral vananenud ning nende peamine eesmärk on ametniku töö hõlbustamine. Tegelikult aga peaks riik looma e-teenuseid kodanikule ja need peaksid olema efektiivsed mõlema - nii riigi kui kodaniku – vaates,» sõnas Heinsoo.

Tema hinnangul on selles osas just riigil palju teha – erinevad riiklikud organisatsioonid peavad suutma teha omavahel rohkem koostööd, et vähendada dubleerimist ning keskenduma koostööle eraettevõtetega, et säiliks konkurents ja toimuks areng riigi e-teenuste ehitamisel ja kaasajastamisel.