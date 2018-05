Pärnusse Villa Ammende juurde rajati Tesla laadimispunkt

Volla Ammende hotellijuht Sven-Erik Volberg ütles BNS-ile, et hotelli parkimisalal on Tesla universaalne laadimisjaam valmis juba kuu aega ehk alates tänavu aprillist. «Ükski hotelli külalistest pole seda veel kasutanud, kuid me ise oleme seda kasutanud ja kõik täitsa töötab,» märkis ta.