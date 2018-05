11 aastat pronksiööde küberrünnakutest – meenutame, mis juhtus

Rünnakud ise olid korraldatud tänapäeva mõistes väga lihtsate, ent samavõrd tõhusate vahenditega: veebilehtedele saadeti massiliselt päringuid – veebilehed pandi arvama, et neid on tabanud korraga tohutu külastajaskond ning see muutis nad tavakasutajatele ligipääsematuks.