DPD kullerid saavad 700 000 euro eest pihuarvuteid

Tegemist on Honeywelli toodetavate Dolphin CT60 mobiilsete arvutitega, mis oma tehnilistelt näitajatelt meenutavad vägagi nutitelefone, kuid eriti heaks on neil arendatud skaneerimisfunktsioon.

«Tegemist on ühe kaasaegsema ja kvaliteetsema professionaalse seadmega, mida kullervedude vallas kasutada. Kuller ise saab skänneriga efektiivsemalt töötada, aga ka kliendile on näiteks pakkide eest allkirjade andmine mugavam, kuna uus seade on ergonoomilisem ning puutetundlik ekraan täpsem ja tundlikum,“ märkis DPD Eesti AS tegevjuht Rainer Rohtla.