Eesti tuntud idufirma tehnik vahistati New Yorgis

SprayPrinter saatis hiljuti oma seinamaalingute printeri New Yorki, kus kohalik kunstnik Shaul Ryan Lifschitz tahtis joonistada ühe hoone seinale (omaniku loal) pildid Ray Charlesist ja Billie Holidayst, kirjutab The Villager .

Nimelt avastas printerit opereerinud Heikki Tilk ühel hetkel, et ta on kaotanud oma masina tehniku. Tehnik Mats Eek oli läinud vahepeal meeskonnale üle tänava süüa ostma, kandes endaga tasku külge kinnitatud väikest nuga.

Eegi võtsid kinni erariideid kandvad politseinikud, kes ei vaevunud mainima, et nad politseist on. Eek vahistati varjatud relva kandmise eest ja sellele lisati juurde vahistamisele vastu hakkamine. Taskunoa tera oli vaid alla viie sentimeetri pikk ning tegu on riigiga, kus inimesed võivad omada automaatrelvi.