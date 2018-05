Hiina sõjavägi pimestab laseritega USA transpordilennukeid

Kõige hiljutisema taolise intsidendi käigus said viga USA C-130 transpordilennuki piloodid, kelle silmavigastused ei ole õnneks armee sõnul siiski väga tõsised. Camp Lemonnier'i baasis on välja antud aga hoiatus hiinlaste baasist välja lastavate laserite suhtes.

Hetkel pole intsidentide arv kuigi selge, sest USA sõjavägi pole täpseid andmeid avaldanud, aga mitmete allikate sõnul on viimase paari nädala jooksul toimunud kuni 10 laseriga pimestamise katset.

Washington on esitanud Pekingile ametliku kaebuse, kuid mingit vastust sellele ei ole tulnud. Hiina avas oma Djibouti baasi alles möödunud aasta augustis. Aafrika sarvel paiknev väike riik võõrustab terve hulga erinevate riikide baase, kelle hulka kuuluvad näiteks ka Prantsusmaa ja Jaapan.

Ekspertide sõnul võivad Hiina pimestamise katsed olla jõudemonstratsiooniks, et näidata oma uue baasi üleolekut Djiboutis. Just seda väikest riiki on peetud ka kohaks, kust võib alata relvastatud konflikt USA ja Hiina vahel.