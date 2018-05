Google Play Store’is on praeguseks üle kolme ja poole miljoni äpi. Muidugi täidavad paljud neist sama ülesannet. Selle asemel, et kõik need läbi proovida, toon välja viis, mis on kindla peale minek ja millest kõigil võiks kasu olla, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Launcherist sõltub telefonis see, kuidas kõik välja näeb, kuidas on äpid paigutatud, mis juhtub sõrmega vasakule tõmmates ja kuidas läheb tööle taskulamp. Ehk siis see on pesa, kus toimetada telefonis olles. Nova Launcher on end juba aastate jooksul tõestanud kui lihtne, kiire ja armastatud vahend Androidiga telefoni sujuvaks kasutamiseks. Kui telefon jääb aeglaseks, on tihti abi just Nova Launcherist, mis hangunud seadmele uue elu sisse puhub. iPhone’i kasutades on installitud launcher juba kiire ja asjalik.