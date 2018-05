„Ära mine närvi! Närv pole pood, kuhu peab minema!”. See on minu mantra, mida ma kordan endale sadu kordi päevas. Jah, ma ei lähe enam närvi juba ammu. Ma vaid võtan telefoni ja teen pilti või siis filmin selle kaose üles ja nagu kõik emad ilmselt arvatagi võivad, siis kaosest juba ühe nelja lapsega peres (loe: nelja mehega koos elades) puudu ei tule, kirjutab Liina Pulges tehnoloogiaportaalist Digitark.

Teen endale kohvi, siis hakkan köögipõrandalt kefiiri pesema (sest laps tahtis hoopis mahla), siis pühin killud kühvlile (sest teine poiss tahtis ise endale jooki valada), seejärel lükkan lapiga kokku suurema pudruhunniku ühe vabalt valitud kaksiku riietelt, misjärel kriiskan kõrvulukustavalt, et lusikaga ei tohi seinamaalinguid kriipida. Siis tõstan lapsed köögilaua pealt alla ning kui mul lõpuks meelde tuleb, et tegelikult ma tegin ju kohvi ka, siis on see juba pool tundi tagasi ära jahtunud.