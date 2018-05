Kuritegelik rühmitus kasutas FBI agentide vastu drooniparve

Intsident leidis väidetavalt aset eelmise aasta talvel «suure linna» läheduses. Pantvangivõtjad olid FBI kiirreageerijate saabumist ette aimates paigaldanud enne piirkonda varjatud droonid, mille nad said oma positsioonilt aktiveerida.

Kui FBI pantvangimeeskond seadis olukorra hindamiseks üles jälgimisposti, siis tõusid droonid oma positsioonidelt lendu ja laskusid sülemina agentide vahele, tehes kiired ja madalaid möödalende. See takistas FBI'l saamast sündmustest asjakohast ülevaadet, sest nad pidid tegelema droonidega.

Droonid ei tegelenud mitte ainult agentide segamise, vaid ka filmimisega, mis laeti üles YouTubesse. Seeläbi said kurjategijad pidevalt näha, millega FBI parajasti tegeles.

FBI sõnul on droonide kuritegelik kasutamine väga kiiresti kasvamas ja sageli leiavad erinevad kuritegelikud grupeeringuid neile väga loomingulisi rakendusi. Näiteks on hakatakud droone kasutama tunnistajate hirmutamiseks. Sellise taktika raames hoitakse droone pidevalt politseijaoskondasid filmimas, et näha, kes seal käivad.