NASA katsetab kosmosereisideks mõeldud väikest tuumareaktorit

Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY) suudab pakkuda väiksele asulale, mis võib olla näiteks uurimisbaas, 10 kilovati jagu energiat ja seda vähemalt 10 aastaks. Neli üksteisega ühendatud KRUSTY reaktorit suudaks aga energiaga toita juba väikest kolooniat.

KRUSTY reaktorid sobiks NASA sõnul eriti hästi Kuule, kus on ainult piiratud arv päikesevalgust, mida energiaallikana kasutada. Nimelt kulub Kuul ümber oma telje pöörlemiseks 28,5 Maa päeva, mis tähendab, et öö kestab Kuul kaks Maa nädalat.

Reaktori loonud inseneride sõnul on sellise energiaallika olemasolu pikemate uurimismissioonide jaoks kriitilise tähtsusega, sest kusagilt tuleb saada elamiseks voolu.

Praegune KRUSTY prototüüp kasutab tahket Uraan-235 reaktori südamikku, mis on umbes majapidamispaberi rulli suurune. Tuumas tekkinud kuumus suunatakse mööda torusid Stirlingi mootoritesse, mis konverteerivad kuumusenergia elektrienergiaks.

Nevada kõrbes tehtud katsetused on siiani olnud inseneride sõnul lubavad ja näidanud, et reaktor töötab korralikult eri keskkondades. Kõige pikemate katsetuste käigus hoiti reaktorit täiskuumusel töös 28 tundi jutti, et simuleerida Kuu missiooni.