Putini limu ja Rolls-Royce – nagu kaks tilka vett

Tehniliste üksikasjade kõrval on Vene meedial päevakorral näiteks küsimus, millist teist tuntud automarki see nii kaua avalikkuse silme alt eemal hoitud auto meenutab. Ning arvamusavalduse edetabeli vaieldamatuks liidriks kujunes Rolls-Royce Phantom.

Kohe seejärel on pakutud ka mudeleid Bentley Mulsanne, Rolls-Royce Ghost ja isegi USA presidendi masin Cadillac One. Arvatakse, et ideid presidendi uue limusiini disainimisel on saadud ka masinalt Chrysler 300C.

Kokkuvõttes leitakse enim, et tegemist on millegi Mercedes-Benz S-klassi ja ja Rolls-Royce Phantomi vahepealsega. Esiosa tohutult suur kroomitud võre on selgelt pärit RR-ilt ning tagatuled S-klassilt. Ristkülikukujulised esilaternad on aga midagi, mis oleks justkui laenatud Chryslr 300-lt.

Kogu maailm nägi eile esimest korda presidendi uut limusiini – autot projektist Kortež, mudeli nimega Aurus Senate Limousine. Putin sõitis sellel lühikese otsa Kremli territooriumil oma neljanda inauguratsioonitseremoonia käigus.

Tegemist on peaaegu seitse meetrit pika autoga, millel kapoti all 6,6-liitrine otsese sissepritsega V12-mootor. Võimsust on mootoril koguni 860 hobujõudu ja pöördemomendiks on kuni1000 Nm. Masinal on 9-käoguline automaatkäigukast.

Palju tähelepanu äratas ka Putini limusiini numbrimärk. Selgus, et number В776УС77RUS kuulus varem ühele vanale Volgale.

Auto nimi Aurus on tuletatud kahest sõnast: aurum (lad. kuld) ja Russia. Erinevate keretüüpidega mudelite nimed pärinevad aga Kremli tornide nimedest: sedaan ja limusiin kannavad nime Senat, minivan on nimega Arsenal ning maastur Komendant.

Projekt korteež käivitati 2012. aastal, mil riigieelarvest eraldati sellele 12 miljardit rubla. Kortež teeb koostööd Porsche ja Boschiga ning sõiduk töötati välja Moskva auto- ja motoinstituudis (NAMI).

Venemaa kaubandusministeeriumi juht Denis Manturov ütles eile, et juba lähiajal saavad kõik asuda esitama tellimusi kõigile mudelitele. Täpsemalt augusti lõpust. Seeriaautode hinnaks kujuneb enam kui 10 miljonit rubla, kuid Aurus loodab hindu hoida 20 protsendi võrra Rolls-Royce’idest ja Bentley’itest allpool.

Putini eilne limusõit videos nägi täispikkuses välja selline:

Portaal emirates247.com kirjutab aga, et Vladimir Putini esimeseks autoks oli hoopiski Zaporožets, mille ta sai kolmanda kursuse tudengina oma emalt, kes selle lotoga võitnud oli.

Noor Vladimir ja tema auto FOTO: Wikimedia