Inimese alla ajanud Uberi isesõitev auto otsustas tõenäoliselt jalakäijat ignoreerida

Värske raporti järgi nägid modifitseeritud Volvo XC90 andurid 49-aastast Elaine Herzbergi 19. märtsi küll rattaga teed ületamas, kuid sõiduki tarkvara oli seadistatud pidama võimalikult väheseid asju inimeseks, et anda nii vähem valehäireid, kirjutab The Information .

Uberile graafikaprotsessoreid valmistav NVidia on ennast juba juhtunust distantseerinud ja öelnud, et viga polnud nende seadmetes. Uberile LIDARi andureid valmistav Velodyne on aga öelnud, et nende seadmeid poleks tohtinud kasutada pimedas.