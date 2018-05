Õlu päästis Eesti ID-kaardi

Masaryki ülikooli teadlanet Petr Svenda rääkis, et tema juhitav teadlaste rühm tõendas Infineoni toodetava kiibi turvavea 2017. aasta jaanuari lõpus. Juba 1. veebruaril anti sellest e-maili kaudu teada Infineonile ning mais võtsid esimesed Infoneoni kliendid teadlastega kindluse mõttes ise ühendust. 20. juunil andis aga Austria veast teada kõigile Euroopa riikidele.

Eesti ametnikeni see info aga ei jõudnud või ei osatud tohutus infomüras seda tähele panna. Asjad hakkasid meie jaoks juhtuma alles augusti alguses, kui tšehhid ise meie sertifikaate kontrollisid ja neis leiduvale turvaveale kinnituse said.

Just Paljak oli see, kes soovitas teadlastel saata CERTile juba täpsemad andmed avastuse kohta ning 30. augustil see nii ka läks.