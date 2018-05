FOTO: Huawei

Kui otsid telefoni, mis oleks välkkiire, teeks imelisi fotosid ja paneks sõprade näod kadedusest värvi muutma, siis enne kui vaatad tavapäraste Samsungite ja iPhone’ide poole, tasuks kaaluda hoopis Huawei raskekahurit – P20 Pro, kirjutab Taavi Õmblus tehnoloogiaportaalist Digitark.

Uut telefoni kasutades üritan seda alati hinnata viie omaduse järgi, mis minu hinnangul ühel heal nutiseadmel peaksid tasemel olema. Nendeks on välimus, jõudlus, ekraan, aku ja kaamera. Vaatame üle, kas ja kui valjult räägib nendes punktides kaasa P20 Pro.

VÄLIMUS

P20 Pro on vaieldamatult üks ilusamaid telefone, mida praegu raha eest on võimalik saada. Suur 6,1’’ servast servani ulatuv OLED ekraan jätab videote vaatamisel mulje, nagu need hõljuksid õhus. Ekraani ülemises servas ilutseb iPhone X-le sarnane, kuid suhteliselt tagasihoidlik “sälk”, kuhu on kokku koondatud kõik sensorid jm oluline. Kas Huawei valik sellist lahendust kasutada oli ajendatud ekraanipinna suurendamisest või asjaolust, et Apple on selle teeraja juba sisse käinud, ei saa me ilmselt kunagi päriselt teada.

Telefoni tagumine kaas on tehtud tervenisti klaasist, on ülimalt peegelduv ning tänu üksikutele tekstiridadele piki telefoni serva võibki seda raskusteta pärast lõunasööki ka hambavahede kontrollimiseks kasutada. Telefonitootjatest esimesena kolm kaamerat telefoni külge kruvinud Huawei on võib-olla ka kaamerate paigutamisel pisut šnitti võtnud Apple’ist, kuna need asetsevad telefoni tagakaane ülemises vasakus nurgas üksteise all just nagu iPhone X-l.

Mida Huawei kohe kindlasti üheltki konkurendilt üle võtnud ei ole, on P20 Pro värvivalik. Siia on ilmselt investeeritud sadu tunde, et saada just see õige värvitoon, mis inimeste silmad imestusest särama lööks ja rahakotiraudu väiksema vastupanuga avama sunniks. Telefon on saadaval kolmes värvitoonis: must, sinine ning lilla, millest viimane on kohe kindlasti kõige pilkupüüdvam. Segu erinevatest toonidest, mis sulanduvad kokku ja peaaegu et muudavad värvi vastavalt valguse hulgale ja nurgale. Kuna üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, siis minu hinnangul üht põnevama värvigammaga nutitelefoni saab vaadata siit.