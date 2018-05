Eestlased armastavad tahmavaid autosid

Riigikogu teatel on Eestis müüdud uute autode CO2 heide kõige suurem Euroopas. Kui 2016. aastaks kehtestatud süsihappegaasi heitenorm uutele autodele oli 130 g CO2/km, siis Eestis oli see 134 g CO2/km.

Pärast 2025. aastat turule lastavate uute autode ja kaubikute heitenorm on 15 protsenti väiksem kui see oli aastal 2021 ning alates aastast 2030 turule lastavate uute autode ja kaubikute heitenorm on 30 protsenti väiksem kui aastal 2021. Aasta 2021 väärtus ei ole praegu teada.

«Kohustus määratud sihttaset täita kehtib autotootjatele uute autode ja kaubikute turule laskmise korral,» rääkis ta. «Automüüjatel tekib kohustus see informatsioon tarbijatele teatavaks teha, kuid ostuvalikut see ei piira. Kui inimene soovib suurema kütusekulu ja CO2-heitega autot osta, siis on neil see võimalus jätkuvalt.»