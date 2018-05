Tamsar: küsimus pole selles, kas välistööjõud tuleb Eestisse – ta tuleb niikuinii

«Vaidlus käib mitte selle üle, kas välismaalasi Eestisse tuleb või ei tule – nad tulevad niikuinii. Küsimus on selles, kas me juhime seda mõistlikult,» ütles Toomas Tamsar ETV saates Terevisioon.

Ta viitas levinud praktikale, kus Eesti ettevõtted on asunud kasutama väljastpoolt Euroopa Liitu pärit tööjõudu sel teel, et inimesed saavad tööload Poolast ja Leedust ning sealt lähetatakse nad siia.

Eestis on kvoodi all on täna elamis- ja tööloaga töötajate toomine ning sel viisil toodud töötajatele peab maksma vähemalt keskmist palka. Läbi Poola tulevale töötajale tuleb maksta aga vaid miinimumpalka.

«Eesti tööandjate väide on, et mõistlik on kvooti avardada. Neile inimestele, kes on spetsialistid, pole mõtet kvooti ette panna, sest sellega odavtööjõu sisserännet ei piira, aga nende maksud jäävad sel juhul Eestisse,» sõnas Tamsar.

Kellegi spetsialistiks määrmaine võiks tema hinnangul käia keskmise palga alusel – Eesti keskmine palk on ligikaudu 1300 eurot ja see ongi Tamsare sõnul Eestis juba spetsialisti palk.

«Riik püüab vältida odavtööjõudu, aga tegelikult saavutab olukorra, kus just soodustab seda ja ka maksud jäävad Poolasse või Leetu, mitte Eestisse. See ei ole mõistlik viis,» leiab Tamsar.

Tema andmeil pole Euroopas ühtegi teist sellist riiki, millel on oleks nii kitsas ja üldine sisserännu piirang kui Eestil.

«Eesti on kõige piiravam. Sellest võib aru saada – meil on ajaloolised hirmud hästi suured, me ei ole mitte-eestlasi hästi integreerida. Eks need hirmud hakkavad välismaalaste sissetulemisega pinnale ujuma,» arvas Tamsar.

Mis puutub Eestis olevasse vabasse tööjõudu, siis on tema hinnangul probleemiks tööjõu oskused ja mittevalmidus liikuda.