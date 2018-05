Vaata uuesti: OnePlus esitles maailmale kauaoodatud tipptelefoni

Otseülekanne üleilmselt esmaesitluselt Londonist on võimalik uuesti vaadata selles videoaknas:

Postimehel õnnestub telefon samuti juba täna õhtul karbist välja võtta ning fotodest ja esmamuljest saab ülevaate samuti selle uudise vaates täna õhtul. Ning esimene karbist välja foto sellest seadmest on selline:

OnePlus 6 FOTO: Aivar Pau

OnePlus on selle telefoni ümber kumu tekitamiseks viimastel kuudel tublisti vaeva näinud. Räägitud on võimsast kaamerast, ülimoodsast klaastagaküljega disainist, veekindlusest ja sälgust esikülje andurite ümber.

Telefon on 6,28-tollise AMOLED ekraaniga, millel kuvasuhe 19:9. Protsessoriks uusim Snapdragon 845, RAM hinnast sõltuvalt kas 6 või 8GB ning ROM kuni 64 kuni 256 GB. Graafikakiirendiks on uus Adreno 630 kiip.

Tagaküljel on seadmel 20 MP duubelkaamera ning esiküljel 16 MP selfikaamera - mõlemad on Sony toodang. Kaameral on aeg-luubis videote funktsionaalsus ning seda on võimalik teha koguni kuni minuti. Seadmel on kaasas ka videotöötlemise tarkvara.

Kiirlaadimisega aku mahutavuseks on 3300 mAh. Mõõtmed on seadmel 155,7x75x7,8 mm ning mass 177 grammi.

Tarkvaraplatvormiks on seadmel uusim Android 8.1 Oreo (saab asendada esimesena maailmas veel uuema Android P testversiooniga), millele peale ehitatud kasutajaliides OxygenOS 5.1 (see pakub näiteks äppide kiiravamise funktsionaalsust). Loomulikult on seadmel NFC ja Bluetooth ühenduvus. Mobiilse andmeside allalaadimise kiirus on kuni 1Gbit/s.Telefoni saab lisaks sõrmejäljelugejale (0,4 s) avada ka näotuvastuse abil.

Ning jah, see telefon on veekindel ja tagakülg kujutab endast ühe värvilahendusena Gorilla Glass 5 klaasiga kaetud peeglit (Eestis tulevad esialgu müüki nii peegel kui matt musta värvi seadmed, olemas on ka matt valge versioon - seda saab osta juuni algusest).

OnePlus on seni peamiselt kasutanud oma müügikanalina veebipoodi. Eestis müüvad selle tootja telefone nii Elisa kui ka Telia, telefonid tulevad müügile 22. mail hinnaga 519 kuni 619 eurot.