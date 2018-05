Lugeja küsib: kas Telia orjastab Diili kliente

Telia (Diil) tegi mulle eelmisel sügisel pakkumise, mis sisaldas «tasuta» telefoni, 15GB internetti, 1000 kõneminutit ja 100 sõnumit hinnaga 4.46. Eile laekus minu Gmailile kiri, et edaspidi on hind 6.99, seejuures interneti maht ainult 12GB! Lepingu lõpetamine oli väidetavalt leppetrahvita. Soovides lepingut üles öelda, ilmnes, et ca 8 kuud vana telefoni eest tuleb tasuda jääkväärtus 169€ (Huawei P9 lite mini - hetkel uuena müügis Telia enda e-poes 139-149€).