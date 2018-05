Seda on juhtunud ilmselt kõigil nutitelefoni kasutajatel, et vahel hajameelselt oma telefonis fotoalbumit korrastades märkate korraga, et olete oma pildikataloogist eemaldanud pilte, millest takkajärgi oleks kahju loobuda. Armsate mälestuste kadumine võib kergesti tekitada paanika, kuid ärge muretsege, selleks pole vähimatki põhjust. Tegelikult ei pea te probleemiga isegi koheselt tegelema, vaid olukorra taastamiseks on teil aega koguni kuu või paar. Sõltuvalt telefoni operatsioonisüsteemist, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.