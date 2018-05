FOTO: Huawei

Sissejuhatuseks tahan öelda, et mulle Huawei telefonid meeldivad. Isegi väga. Igatahes märgatavalt enam, kui turuliidri Samsungi omad. Hiinlased on ületanud korealaseid nii disainilt kui koostekvaliteedilt, on minu tagasihoidlik arvamus. Ning kui ma Huawei tootesortimendi ülaosa vaatan, siis tundub mulle, et ma ka mõistan, milles on Huawei telefonide edu saladus. Minu silmale kopeerivad nad lihtsalt piisavalt hästi iPhone’i disaini. Ehk siis võiks Huawei tippmudelid olla nendele, kellele meeldib Apple’i esteetika ja kvaliteet, kuid mitte iOS-i suletud ökosüsteem. Huawei – iPhone Androidi-fännile, võiks kõlada Huawei müügisõnum, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Iseasi on aga, milline võiks olla Huawei P20 hüüdlause. Alates nende turuletulekust olen ma alati eelistanud telefonide pluss-mudeleid tänu nende suurematele ekraanidele ja tehnilisele võimekusele. Kui varasematel aastatel võis tavalise ja pluss-versioonis telefoni põhiliseks erinevuseks olla pluss-mudelite suurus, siis on telefonitootjad teinud siin ära suure töö ja ka suurema ekraaniga telefonid on oma mõõtudelt tunduvalt kahanenud ja juba üpris hõlpsalt ka ühe käega hallatavad.

Välimus

Kas ma juba mainisin, et Huawei püüab oma toodetega kopeerida Apple iPhone’i? P20 on selles suhtes suurepärane näide. Esialgu on mul isegi raske öelda, mille poolest see iPhone X’ist oma välimuses erineb. Metallist servad, klaasist tagakülg, ümarad servad, kõlarite asetus, kaamerate paigutus tagaküljel, kõrvaklapiaugu puudumine ning mõistagi iPhone X-ilt tuttav tume jõnks (notch) ekraani ülaservas – põhimõtteliselt nagu kaks tilka vett, kui pisikesed erinevused välja arvata. Isegi suuruse järgi ei suutnud ma neid taskust võttes eristada. Kõige põhimõttelisemaks erinevuseks on ilmselt P20 ekraani allservas asuv sõrmejäljesensor.

Siiski võis minu kätte sattunud P20 uhkustada ühe silmatorkava erinevusega. Kui iPhone X tagakülgede värvivalik on suhteliselt konservatiivne, siis P20 edvistas eksootilist kesköösinist värvi tagaküljega, mis muutus valgusest või vaatenurgast sõltuvalt sinisest roheliseks ja vastupidi. Ühesõnaga tõeline vaatamisväärsus. Hoolimata oma muidu konservatiivsest meelelaadist soovitan telefoni valikul soojalt just seda tooni.

Ometi pean suure kurbuse ja raske südamega teatama ka ühest ülimalt olulisest asjast, mis kindlasti välimuse alla kuulub. Kandsin Huawei P20-t paar nädalat ühes taskus koos oma iPhone X-i ja AirPodide topsiga ja lõpptulemus mind ei rõõmustanud. Mingil põhjusel läks P20 ekraan mitmest kohast vägagi kriimuliseks. Sedavõrd kriimuliseks, et seda ei tohiks aktsepteerida. Mitte ükski teine telefon (ja neid on olnud palju) pole minu taskus veel niimoodi käitunud. Ehk oli põhjuse selles, et tegu oli demomudeliga või oli lihtsalt mingi kõrvalekaldega normaalsusest, aga vaatepilt oli nutune. Seega soovitan ma igaks juhuks kõigile, kes endale P20 soetavad, et nad ESIMESE ASJANA paneksid ekraanile kaitsekile või veel parem klaasi. Telefoni tagakülg igatahes selliseid silmatorkavaid kahjustusi ei kandnud, aga ilmselt oleks targem ka klaasist tagakülg mõne kenama ümbrisega ära kaitsta.