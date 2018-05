Justiitssüsteem kuulutas sõja paberimäärimisele

Kommentaarid

riigi peaprokurör Lavly Perling

Peab tunnistama, et e-riigi areng õigussüsteemis on toppama jäänud. Piltlikult, endiselt ilmuvad ajalehtedes fotod kogukate kohvritega kohtusse ilmuvatest prokuröridest ja kaitsjatest, nagu tabavalt märkis tänavusel Prokuratuuri üldkogul Vabariigi President Kersti Kaljulaid.

Seetõttu on Prokuratuuril hea meel, et meie ettepanekuid on kuulda võetud ning digitaalsele kriminaalmenetlusele üleminek on käima lükatud. Õigussüsteem peab liikuma digitaalse kriminaalmenetluse suunas, kus kõik menetluse osalised sisestavad tõendeid, protokolle ja otsuseid algusest peale digitaalselt ühte ühtsesse süsteemi. Samast süsteemist saavad kõik asjaosalised – nii kannatanud, kahtlustatavad kui ka kaitsjad, nendega tutvuda ja neid hiljem kohtus ka digitaalselt kasutada. Jääb ära sadade ja tuhandete toimikute väljaprintimine.

Oleme õigel teel, aga see on alles algus. Juba praegu on kasutusele võetud politseinike rinnakaamerad, kaugülekuulamised, tarkvara teksti ja info töötlemiseks, aga siit tuleb edasi minna. Näiteks sel nädalal avaldati Tallinna Tehnikaülikooli poolt Viru ning kolm Tartu maakohtus tehtud katsete järeldus, et kõnetuvastustehnoloogiast oleks kohtusekretäridele suur abi automaatsete protokollide loomisel.

Samamoodi võiks tulevikus mahukaid andmeid töötlevate programmide kasutuselevõtt, mis lisaks märksõnadele tunneks ära ka kontkesti, aidata kaasa sellele, et rasketes kuritegudes kahtlustatavatelt äravõetud arvutite ja mobiiltelefonide vaatluste tulemusi ei pea ootama kuid, kuni uurijad käsitööga valmis saavad.

Seejuures tehnoloogia kasutuselevõtu kandvaks mõtteks jääb inimeste õiguste kaitsmine ning kiire ja tõhus menetlus, sest tarkvara kasutades ja vaid käsitöö ehk kõige kallima ja keerulisema töö inimestele teha jättes kaitseme päriselt põhiõigusi ja suudame menetlused kiiresti ja kvaliteetselt kohtu ette viia.

PPA juhtivkriminaalametnik Marge Jaani

Eelnõu on jõudnud tagasiside andmiseks ka Politsei- ja Piirivalveametisse, praegu tutvume dokumendiga ja koostame oma ettepanekuid. PPA toetab üleminekut täisdigitaalsele menetlusele ning oleme oma tegevustes selles suunas liikunud. Juba täna kasutab PPA digitaalseid lahendusi nii palju, kui võimalik. Näiteks liiguvad väärteomenetluse otsused menetlusaluse inimese nõusolekul politsei andmekogust otse inimese e-posti aadressile. Lisaks toimib automaatne teavituste süsteem, mille kaudu saavad inimesed meeldetuletusi läheneva trahvimaksmise tähtaja kohta. See võimaldab vältida ebameeldivusi seoses täitemenetlusega.

Toimikute suurused on väga erinevad. Näiteks võib varavastase kriminaalasja menetlustoimik sõltuvalt konkreetsest kuriteost sisaldada nii kolme lehekülge kui ka mitmekümneid köiteid ning ühes sellises köites võib olla kuni 300 lehekülge.

Arvestades kriminaalmenetluse eripära, siis kõigi menetlusosaliste ja tunnistajatega suhtlemine ning sündmuskohal menetlustoimingute tegemine ilmselt niipea päris paberivabaks ei saa. Ka eelnõu kohaselt jäävad paberkandjal olevate dokumentide tarbeks jätkuvalt talletamist vajavad toimikud alles, aga kindlasti saavad need olema tänasest õhukesemad.

Paberkandjal dokumendid vajavad infosüsteemi skaneerimist, mis on täiendav töö, kuid kindlasti aitab täisdigitaalne kriminaalmenetlus teha bürokraatia vähendamiseks pika sammu edasi ja toetab riigi vaates kokkuhoidu viisil, mis on e-riigile kohane. Eelnõuga plaanitav paindlikum lähenemine võimaldab senisest kiiremini ning mugavamalt vajalikke ütlusi anda ja ehk on seeläbi nii mõnigi olulise sündmuse pealtnägija valmis endast märku andma ja panustama kuriteo lahendamisse.

Vähem paberit

Kui 2016. aastal oli postikulu 29 750 eurot, siis 2017. aastal 21 684 eurot. Sama on lugu paberikuluga: kui 2016. aastal kulus paberile 5853 eurot, siis 2017. aastal 5473 eurot.

Allikas: prokuratuur