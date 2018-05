ID-kaardi uus kriis: taas tuleb kaarte välja vahetada, taas nõue Gemaltole

Uue turvavea avastas Tartu Ülikooli doktorant ja lektor Arnis Paršovs. Ta on riigi IT-süsteemidega end aastate vältel väga hästi kurssi viinud ja temast on saanud tegelikult ka riigile partner, kellega RIA ja PPA ka ID-kaardi turvalisuse osas aktiivselt koostööd teevad.

Ta on avastanud turvavigu Eesti ID-kaardil ka varem ning möödunud aastal tuli ühe sellise tõttu juba välja vahetada 15 ID-kaarti. Loe sellest siin Postimehe artiklis.

Paršovs avastas nimelt möödunud aasta veebruaris, et on tuvastanud kaks sarnase avaliku võtmega ID-kaarti. See on aga vastuolus ID-kaardi turvapoliitika põhialusega ning seega tekkis kahtlus, et nii sai juhtuda vaid olukorras, kus võtmed on loodud väljaspool ID-kaardi kiipi.

«Üldine nõue on see, et kõik võtmed tuleb luua kiibil ning kuskil ei tohi neist olla koopiat,» selgitas Margus Arm. «Antud juhul avastasime, et rikutud on olulist turvanõuet.»

RIA palvel analüüsis võtmete väljaspool kiipi genereerimise väidet AS Cybernetica, kes tuvastaski koostöös TÜ teadlasega, et võtmed on väljaspool kiipi genereeritud koguni 74 581 ID-kaardi puhul.

Arnis Paršovs on koostamas ID-kaardi turvaprobleemidest teadustööd ja avalikustab selle umbes poole aasta pärast.

Kuidas on aga võimalik, et Eesti riik ei olnud ise siiamaani probleemi tuvastanud? Politsei vastus kõlab nii: «ID-kaardi turvalisuse tagamise üks baasnõuetest on see, et võtmeid võib genereerida vaid kiibis sees. Samuti on turvavõtmete kiibis sees genereerimise põhimõte selgelt sätestatud sertifitseerimise protsessis, mis on ka auditeeritud. Ükski audiitor ei ole seda viga tuvastanud. Varem on Gemalto PPA-le kinnitanud, et võtmed genereeritakse kiibis sees.»

Aasta halba und

RIA peadirektori Taimar Peterkopi sõnul on teadmine kõnealustest turvaveast olnud õhus möödunud aasta algusest ja väga keeruline on olnud selle teadmisega edasi minna.

«See on mul olnud kogu aeg kuklas, see on möödunud aasta veebruarist seganud mu ööund,» sõnas Peterkop ja märkis, et talle teadaolevalt uusi ID-kaarti turvaprobleeme praegu õhus ei ole.

Peterkopi sõnul kasvatas möödunudsügisene kiibikriis RIA teadlikkust ning andis teadmise, et infot ID-kaardi kohta on võimalik saada ka mujalt kui tootjalt. Just selle alusel pöörduti ka antud probleemi puhul Cybernetica poole.

«Küsimus on selles, kas usaldada Gemaltot või Eesti teadlasi. Kui need inimesed, kes on osalenud kogu e-riigi ehitamisel – näiteks Tartu Ülikoolist, väidavad midagi, siis ma usun neid,» sõnas RIA peadirektor ja lisas, et Arnis Paršovs on RIAga valmis tegema väga head koostööd.

Taimar Peterkopi hinnangul pole antud juhul tegemist kriisiga, vaid esitatud nõuete rikkumisega, mis ei põhjusta reaalset ID-kaartide ärakasutamist.

Gemalto toodab Eestile ID-kaarte selle aasta lõpuni. Postimees pöördus juhtumile kommentaaride saamiseks ka Gemalto esindaja poole.

Eelmine kriis puudutas 750 000 ID-kaarti

Tegemist on vähem kui aasta jooksul juba teise ID-kaardi turvalisust puudutava suure probleemiga.

Möödunud aasta 30. augustil informeeris rahvusvaheline teadlaste grupp Riigi RIAt, et nad avastasid turvariski, mis mõjutab Eestis alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte ehk kokku ligi 750 000 kaarti.